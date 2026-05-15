В России стали популярны контент-фермы

В России становится все больше контент-ферм. Их владельцы зарабатывают на массовом перепостинге коротких видеороликов десятки миллионов рублей.

Контент-ферма – это блок из десятков смартфонов, которыми управляет компьютерная система. Клиент размещает ролик в социальной сети, после чего он автоматически размножается через изменение метаданных и разлетается по тысячам аккаунтов.

Такими услугами пользуются самые разные виды бизнеса – от музыкальных исполнителей до ритуальных услуг. В последнее время поступает много заказов от продавцов, работающих на маркетплейсах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.