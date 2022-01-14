У станции метро "Белорусская" нарисовали необычную картину в Москве

В Москве в переходе под эстакадой у станции метро "Белорусская" нанесли рисунок на заснеженные стены.

Однако неизвестный художник не оставил никакой подписи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.