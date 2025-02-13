В интернете предлагают пожизненную ренту в обмен на жилье

На интернет-площадках появились объявления о пожизненной ренте. Одиноким пожилым москвичам предлагают уход и заботу при условии переписи квартиры. Авторов объявлений привлекает перспектива получить недвижимость, взамен они обещают оплачивать коммунальные услуги, помогать по хозяйству и ухаживать за пенсионерами до конца жизни.

Насколько законны такие предложения и какие риски могут ожидать пожилых людей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.