Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 16:00

Общество

В интернете предлагают пожизненную ренту в обмен на жилье

В интернете предлагают пожизненную ренту в обмен на жилье

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 14 февраля

В Москве подешевели поездки на такси на фоне теплой погоды

Бойцы СВО Роман и Юрий помогают готовить молодых солдат

Новости часа: 9 тыс москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Москвичам рассказали о погоде 13 февраля

"Атмосфера": минус 8 градусов ожидается в Москве вечером 13 февраля

Звезды спорта исполнили мечту школьницы в рамках проекта "Давай друЖИТЬ!"

Собянин: 9 тыс. москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

"Доктор 24": терапевт рассказал, как домашние животные влияют на здоровье человека

На интернет-площадках появились объявления о пожизненной ренте. Одиноким пожилым москвичам предлагают уход и заботу при условии переписи квартиры. Авторов объявлений привлекает перспектива получить недвижимость, взамен они обещают оплачивать коммунальные услуги, помогать по хозяйству и ухаживать за пенсионерами до конца жизни.

Насколько законны такие предложения и какие риски могут ожидать пожилых людей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНаталия ШкодаРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика