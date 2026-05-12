12 мая, 23:45

Общество

В Москве завершился четвертый сезон Городской лиги дебатов Правительства Москвы

12 мая в Центре развития на Таганской улице прошел финал четвертого сезона Городской лиги дебатов Правительства Москвы – ежегодного интеллектуального соревнования для студентов в рамках проекта "Студенческие парламентские клубы". В решающем этапе встретились команды четырех столичных вузов: Финансового университета при Правительстве РФ, МГСУ, МГИМО и Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского.

Одним из организаторов мероприятия стал "Городской центр профессионального и карьерного развития" города Москвы. Его директор, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко выступил перед участниками и объявил победителей. В церемонии финала также приняли участие ветераны боевых действий: участник СВО, капитан ВС РФ Эльдар Шарипов, гвардии майор ВС РФ Эдуард Шонов.

Четыре сезона, тысяча ораторов

Четвертый сезон стартовал в марте 2026 года, всего к дебатам присоединились 30 команд из ведущих университетов столицы. В финале команды отстаивали позиции по актуальным темам, например о роли волонтерского опыта в профессиональном развитии, формировании культуры здорового образа жизни среди молодежи и цифровых привычках. Жюри оценивало оригинальность идей, глубину анализа, стиль подачи и качество контраргументов. Подводя итоги мероприятия, Андриенко отметил масштаб, который приобрело соревнование за время существования, и практическую ценность для каждого участника.

"Всего за четыре сезона Городской лиги дебатов в соревновании приняли участие более 150 команд: свыше тысячи студентов вышли на сцену, а их работу оценивали более ста экспертов из разных профессиональных областей. Во время дебатов ребята учатся быстро мыслить, аргументированно отстаивать свою позицию, слышать оппонента и работать в команде. Это те качества, которые необходимы в дальнейшей профессиональной деятельности – будь то работа в бизнесе, государственном управлении или любой другой сфере, где важно принимать решения и нести за них ответственность", – рассказал он.

Проекты для молодежи

Разговор о перспективах саморазвития для молодежи продолжил гвардии майор ВС РФ, участник СВО, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Шонов. По его словам, Москва сегодня создает для студентов широкие возможности для профессионального роста и самореализации. Навигатором в этой системе служит портал "Молодежь Москвы". В рамках направления "Молодежь Москвы. Карьера" молодые горожане могут получить помощь в выборе профессии, подготовке к собеседованию, поиске первой работы или стажировки.

Шонов добавил, что карьерная навигация дает студенту направление, а следующий шаг – реальный трудовой опыт.

"Для этого в Москве есть, например, студенческие отряды. Ребята могут пройти обучение, получить первый трудовой опыт и попробовать себя в разных сферах – от педагогики, строительства и транспорта до медицины, сервиса, сельского хозяйства, IT и других направлений. Еще один важный ресурс – бесплатные пространства «Молодежи Москвы». Молодые команды могут бронировать коворкинги, медиастудии, залы для мероприятий, творческие и спортивные площадки. Там можно подготовить встречу, записать подкаст, собрать единомышленников или развить собственную инициативу", – рассказал Шонов.

Общественные инициативы

Отдельное место в системе молодежных возможностей занимают районные молодежные палаты, отметил участник СВО, капитан ВС РФ, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдар Шарипов. По его словам, это формат для тех, кто хочет заниматься городскими проектами и районными инициативами.

Лига дебатов учит отстаивать позицию и работать в команде – ровно те же навыки нужны в молодежных палатах. Их участники взаимодействуют с управами, муниципальными депутатами, предлагают собственные проекты и влияют на жизнь своего района. В 2025 году молодежные палаты Москвы провели более восьми тысяч мероприятий: от экологических акций до программ по финансово

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоДарья Крамарова

