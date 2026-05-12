ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса. При этом у 9 заразившихся подтвержден штамм Андес, который передается от человека к человеку. Еще 3 заразившихся скончались.

Лайнер, на котором произошла вспышка, 10 мая прибыл к Тенерифе. Всего на борту находилось около 150 человек, в основном граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США. Пассажиров эвакуировали, им предстоит пройти 42-дневный карантин.

