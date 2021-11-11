Еще две квартиры разыграли среди вакцинированных от COVID-19 москвичей

Еще две квартиры в столице разыграли в прямом эфире телеканала Москва 24. На этот раз в акции "Вакцина – твой ключ к здоровью" участвовали те, кто получил первую дозу или сделал ревакцинацию с 1 по 7 ноября.

Победителей выбирали с помощью генератора случайных чисел.

Квартиры будут разыгрывать каждую среду до 24 ноября. Проверить, стали ли вы победителем, можно на сайте программы "Вакцина – твой ключ к здоровью!".

В розыгрыше участвуют обладатели московского полиса ОМС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.