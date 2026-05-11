Спасенная в Северной Осетии медведица Дынька вышла на первую прогулку после карантина

Медведица Дынька, которую в апреле привезли в Подмосковье в сильно истощенном состоянии, вышла на свою первую прогулку после карантина. Ее сопровождал верный друг – щенок Арбузик.

Дыньку нашли в нежилой части поселка в Северной Осетии: она была одна, громко кричала и просила о помощи, затем упала в реку, но спасатели прибыли вовремя. Сейчас медведица чувствует себя намного лучше.

