Дерматолог рассказала, как выбрать качественный крем для рук

Врач дерматолог-трихолог Виктория Толстоносова рассказала, на что обратить внимание при покупке крема для рук. Сначала она советует определиться с выбором крема. Они бывают увлажняющими, питательными и защитными. Первые препятствуют обезвоживанию кожи, вторые – смягчают эпидермис, а третьи – оберегают его от воздействия воды, ветра и смены погодных условий.

В состав качественного продукта могут входить глицерин и гиалуроновая кислота, витамины A, Е, С, B3, B5, F, натуральные масла и эмоленты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.