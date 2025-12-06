06 декабря, 19:30Общество
Москвичам рассказали, как избежать лишних трат во время подготовки к праздникам
Как подготовиться к праздникам и избежать лишних трат, москвичам рассказали во время Дня финансовой грамотности. Он прошел в рамках проекта "Зима в Москве".
Для участников приготовили просветительские лекции, мастер-классы и викторины о финансах. Самые маленькие гости могли поучаствовать в иммерсивной сказке. Им предложили решить головоломки от Снегурочки, Снеговика и Бабы Яги.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.