06 мая, 18:30
Всероссийская акция "Георгиевская лента" проходит в Москве
В Москве проходит Всероссийская акция "Георгиевская лента". Волонтеры раздают символ Победы на Тверской и Пушкинской площадях, у станций метро и на других городских площадках.
Получить георгиевскую ленту можно бесплатно. Волонтеры также рассказывают москвичам и гостям столицы об истории одного из главных символов Победы. По словам участников акции, ленточки с благодарностью берут не только жители города, но и иностранные туристы.
