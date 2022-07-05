Улицы Москвы затопило после ливня

5 ведер дождевой воды на квадратный метр может выпасть в Москве уже к ночи. Город продолжает заливать.

В некоторых районах к ливню и грозам добавился еще и сильный град. Коммунальщики работают в усиленном режиме. Как непогода повлияла на жизнь столицы – в сюжете телеканала Москва 24.