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02 июля, 12:30

Общество

Семьи с двумя и более детьми получат новую выплату

Семьи с двумя и более детьми получат новую выплату

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Правительство объявило о новой социальной выплате для семей с детьми. С середины 2026 года семьи, в которых воспитывается двое и более детей, смогут рассчитывать на ежегодную семейную выплату.

Речь идет не о дополнительной мере поддержки, а о так называемом "налоговом кэшбеке". Эта выплата будет предоставляться в рамках изменений в налоговой системе, которые начали действовать в этом году. Для семей с невысоким доходом предусмотрен возврат части подоходного налога: ставка снизится с 13% до 6%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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