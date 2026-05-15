Депутат Госдумы провела экскурсию в московском центре "Профессии будущего"

15 мая на профориентационную экскурсию в Центр практического обучения "Профессии будущего" отправились школьники и студенты колледжей юга Москвы. Мероприятие состоялась по инициативе депутата Государственной думы, члена фракции "Единая Россия" Светланы Разворотневой. Парламентарий продемонстрировала учащимся ключевые локации этой инновационной образовательной площадки.

"В Центре практического обучения "Профессии будущего" школьники и студенты могут попробовать себя в разных профессиях. Сегодня здесь открыты 35 мастерских, в каждой из которых воспроизведено рабочее место на предприятии, относящемся к важнейшим отраслям городской экономики. Партнерами Центра выступают ведущие компании Москвы, а в целом сотрудничество охватывает несколько тысяч работодателей. Когда подростки выполняют задания на реальном оборудовании, у них появляется стремление получить профессиональные навыки, которые высоко ценятся на рынке труда. Это делает выпускников таких программ уверенными в выборе профессии и повышает их востребованность как будущих специалистов", – отметила Разворотнева.

За время экскурсии участники посетили несколько локаций. В цехе "Московский транспорт" осмотрели вагон современного электропоезда "Москва-2024", в блоке "Лифтовая отрасль" изучили механизмы подъемных устройств для маломобильных граждан, а на площадке "Радиомонтаж" познакомились с полным циклом производства электроники. Кроме того, школьники и студенты пообщались с высококвалифицированными мастерами-наставниками центра.

Ранее Разворотнева дала старт проекту ранней профориентации в школах Южного, Юго-Восточного и Юго-Западного округов столицы. Его цель – дать возможность ученикам как можно раньше познакомиться с разными профессиональными направлениями и понять, какие знания, навыки и личные качества нужны для успешной карьеры в выбранной сфере. Помимо углубленного изучения профильных предметов, школьники встречаются с представителями профессий, посещают предприятия, выполняют практические и творческие задания.

