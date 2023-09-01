Россиянам рассказали об изменениях в школах и других нововведениях с 1 сентября в РФ

Российские школьники с 2023 года будут учиться по так называемому золотому стандарту – единой системе подачи материала и оценки качества обучения. Это облегчит задачу тем детям, которые в течение года решат сменить школу, считают эксперты.

Это не единственное нововведение осени. С 1 сентября действуют новые правила, которые касаются автолюбителей, таксистов, пенсионеров и всех жителей столичных многоэтажек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.