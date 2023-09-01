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01 сентября, 07:15

Общество

Россиянам рассказали об изменениях в школах и других нововведениях с 1 сентября в РФ

Россиянам рассказали об изменениях в школах и других нововведениях с 1 сентября в РФ

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Дети остались без линеек на 1 сентября в Южно-Сахалинске

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Российские школьники с 2023 года будут учиться по так называемому золотому стандарту – единой системе подачи материала и оценки качества обучения. Это облегчит задачу тем детям, которые в течение года решат сменить школу, считают эксперты.

Это не единственное нововведение осени. С 1 сентября действуют новые правила, которые касаются автолюбителей, таксистов, пенсионеров и всех жителей столичных многоэтажек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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