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01 июля, 22:15

Общество

В школах предложили ввести новый предмет "Кибербезопасность"

В школах предложили ввести новый предмет "Кибербезопасность"

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В российских школах предлагают ввести новый обязательный предмет – "Кибербезопасность". Вопрос активно обсуждается экспертами, учителями и родителями. Поводом для обсуждения стали риски, с которыми сталкиваются дети в цифровом пространстве.

Как отмечают специалисты, современные уроки информатики не охватывают темы безопасности в сети, а цифровые угрозы давно стали частью повседневной жизни. Учителя считают, что основы кибербезопасности нужны всем школьникам, а не только тем, кто учится в профильных IT-классах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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