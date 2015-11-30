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Новости

30 ноября 2015, 08:45

Политика

Маткапитал разрешили тратить на реабилитацию детей-инвалидов

Маткапитал разрешили тратить на реабилитацию детей-инвалидов

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У материнского капитала появился новый способ применения. Теперь деньги могут быть потрачены на социальную адаптацию и реабилитацию детей-инвалидов. Соответствующий закон подписал президент. Документ вступит в силу 1 января и будет касаться как родных, так и усыновленных детей. В распоряжении родителей окажется 475 тысяч рублей – именно до такой суммы решено увеличить размер капитала в следующем году.

В ближайшее время может появиться еще один способ его использования – оплата услуг няни или частного детского сада. Такой законопроект уже подготовил Минтруд.
новости Роман Карлов материнский капитал дети-инвалиды власть Светлана Милорадова
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