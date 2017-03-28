Национальная кинопремия "Ника" пройдет в Москве 28 марта

В столице 28 марта вручат национальную кинопремию "Ника". Церемония пройдет в Театре имени Моссовета, передает телеканал "Москва 24".

На приз за "Лучший фильм года" претендуют 6 картин, в том числе "Рай" Андрея Кончаловского, "Дама пик" Павла Лунгина, "Коллектор" Алексея Красовского и "Ученик" Кирилла Серебрянникова.

В номинации "Лучший актер" в этот раз представлены Михаил Ефремов, Тимофей Трибунцев и Константин Хабенский, а за звание "Лучшей актрисы" будут бороться Юлия Высоцкая, Наталья Павленкова и Ксения Раппопорт.

Почетную премию "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова в этом году вручат режиссеру Александру Сокурову, а специальный приз "За вклад в российский кинематограф" получит Александр Митта.