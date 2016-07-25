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Новости

Новости

25 июля 2016, 21:45

Общество

Как в столице проводят уникальные операции

Как в столице проводят уникальные операции

Спецслужбы Германии проверяют версию теракта в Баварии

Движение по Тверской улице открыто

Москвичи – об обновленной Тверской улице

Российские гимнасты заселились в Олимпийскую деревню

"Утро": С понедельника власть в столице перейдет к антициклону

"Утро": Движение на внешней стороне МКАД затруднено

"Утро": В столице ожидается 30-градусная жара

"Утро": Заторы на городских дорогах достигли 3 баллов

Участок Тверской улицы открыли для автомобилистов

В университетских клиниках используют бинокулярные лупы и микроскопы с 20-кратным увеличением, чтобы провести сложнейшие хирургические действия с максимальной точностью. Раньше такие операции делали только открытым способом, а благодаря коллективной работе врачей стали возможными абсолютно новые методы лечения. В чем же особенность университетских клиник и что еще изменилось за год их работы, узнали корреспонденты телеканала "Москва 24".
новости операции новые технологии Ксения Еременко медицина Олег Шоммер Виктор Шеин
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