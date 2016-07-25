Как в столице проводят уникальные операции

В университетских клиниках используют бинокулярные лупы и микроскопы с 20-кратным увеличением, чтобы провести сложнейшие хирургические действия с максимальной точностью. Раньше такие операции делали только открытым способом, а благодаря коллективной работе врачей стали возможными абсолютно новые методы лечения. В чем же особенность университетских клиник и что еще изменилось за год их работы, узнали корреспонденты телеканала "Москва 24".