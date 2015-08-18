Сборная России по волейболу сохранила место в элитном дивизионе

Россиян помиловали в элитном дивизионе турнира Мировой лиги по волейболу. Наша сборная проиграла 11 из 12 матчей в этом сезоне, завоевала титул худшей сборной первенства и должна была пропустить следующий сезон. Команду спасло то, что группу, в которой играли наши спортсмены расширили. Теперь в ней помимо восьми стран будут бороться за медали еще четыре - Аргентина, Бельгия, Болгария и Франция.

Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".