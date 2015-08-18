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18 августа 2015, 22:30

Спорт

Сборная России по волейболу сохранила место в элитном дивизионе

Сборная России по волейболу сохранила место в элитном дивизионе

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Россиян помиловали в элитном дивизионе турнира Мировой лиги по волейболу. Наша сборная проиграла 11 из 12 матчей в этом сезоне, завоевала титул худшей сборной первенства и должна была пропустить следующий сезон. Команду спасло то, что группу, в которой играли наши спортсмены расширили. Теперь в ней помимо восьми стран будут бороться за медали еще четыре - Аргентина, Бельгия, Болгария и Франция.

Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".
новости Мария Рыбакова сборная России по волейболу

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