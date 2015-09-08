Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября 2015, 12:31

Экономика

Госдума предлагает запретить хостелы в жилых домах

Госдума предлагает запретить хостелы в жилых домах

Реконструкция Коптевского путепровода завершится осенью

В Нижнем Тагиле водитель такси придумал свой способ борьбы с "зайцами"

В России предлагают заморозить цены на потребительские товары – СМИ

В 2016 году в России пройдет пробный ЕГЭ по китайскому языку

Солистки южнокорейской группы упали шесть раз за выступление

Разведенных родителей могут обязать выплачивать алименты до 24 лет

В столице активизировались электрики-мошенники

По факту гибели мотоциклиста в ДТП на юге столицы проводят проверку

Правительство увеличило квоту на размещение иностранцев в России

Поправки Госдумы о запрете на размещение хостелов в жилых домах уже поступили на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Авторы документа считают, что размещение мини-отелей в таких зданиях нарушает права других жильцов, передает телеканал "Москва 24".

В Москве работают до 400 хостелов, и большинство находится в жилом фонде. В "Лиге Хостелов" в свою очередь отмечают, что размещение мини-гостиниц в квартире – единственный возможный вариант, ведь заселение людей в нежилые помещения запрещено законом.
новости запреты хостелы жилые дома Екатерина Лопарева недвижимость
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика