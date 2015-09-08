Госдума предлагает запретить хостелы в жилых домах

Поправки Госдумы о запрете на размещение хостелов в жилых домах уже поступили на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Авторы документа считают, что размещение мини-отелей в таких зданиях нарушает права других жильцов, передает телеканал "Москва 24".

В Москве работают до 400 хостелов, и большинство находится в жилом фонде. В "Лиге Хостелов" в свою очередь отмечают, что размещение мини-гостиниц в квартире – единственный возможный вариант, ведь заселение людей в нежилые помещения запрещено законом.