В список известных миллиардеров по версии Forbes попали 10 россиян

Журнал Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров. В топ-100 попали 10 россиян. В их числе - совладелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов. Его капитал составляет более 17 миллиардов рублей. Также в списке значится председатель наблюдательного совета "Альфа-групп" Михаил Фридман и глава правления "Новатэк" Леонид Михельсон.

Что касается самого богатого человека в мире, то им снова стал телекоммуникационный магнат из Мексики Карлос Слим. На его счетах порядка 73 миллиардов долларов.