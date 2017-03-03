03 марта 2017, 19:30
Николай Караченцов восстановился после аварии, 3 марта народного артиста РСФСР выписали из института имени Склифосовского, передает телеканал "Москва 24".
Медицинская помощь актеру потребовалась после ДТП, которое произошло 27 февраля. Иномарка, которой управляла жена Караченцова, столкнулась с Газелью. Лечение актера продолжат дома и, по словам врачей, на многолетний процесс восстановления здоровья актера минувшая авария не повлияла.
Виновник аварии еще не назван. Пока идет следствие, родные и поклонники актера вспоминают события 12-летней давности. Тогда, в ночь на 28 февраля, Караченцов попал в аварию, которая изменила его жизнь. Взволнованный смертью тещи он ехал на большой скорости, был не пристегнут и врезался в столб. Актер получил тяжелую черепно-мозговую травму, 3 недели провел в коме, а когда очнулся, заново учился ходить и говорить, но на сцену так и не вернулся.
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