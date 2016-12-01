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Новости

01 декабря 2016, 15:30

Общество

Акция "Стоп ВИЧ/СПИД" продлится до 4 декабря

Акция "Стоп ВИЧ/СПИД" продлится до 4 декабря

Единую бесшовную зону Wi-Fi в транспорте запустят в 2017 году

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1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Более полутора миллионов человек ежегодно умирают от вируса иммунодефицита человека. В Москве существует программа, которая уже два года успешно борется с распространением болезни. В России более сорока процентов инфицированных получают бесплатное лечение.

28 ноября в стране началась акция "Стоп ВИЧ/СПИД". Она продлится до 4 декабря. Все желающие могут провериться на наличие вируса в крови, а те, кому диагноз подтвердили, получить дополнительные консультации и помощь. В следующем году 10 основных препаратов для лечения ВИЧ начнут производить в России, передает телеканал "Москва 24".
новости СПИД общество Светлана Милорадова медицина день борьбы со СПИДом
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