Акция "Стоп ВИЧ/СПИД" продлится до 4 декабря

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Более полутора миллионов человек ежегодно умирают от вируса иммунодефицита человека. В Москве существует программа, которая уже два года успешно борется с распространением болезни. В России более сорока процентов инфицированных получают бесплатное лечение.

28 ноября в стране началась акция "Стоп ВИЧ/СПИД". Она продлится до 4 декабря. Все желающие могут провериться на наличие вируса в крови, а те, кому диагноз подтвердили, получить дополнительные консультации и помощь. В следующем году 10 основных препаратов для лечения ВИЧ начнут производить в России, передает телеканал "Москва 24".