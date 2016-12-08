Форма поиска по сайту

08 декабря 2016, 11:50

Наука

Судебный процесс над гомеопатией

Судебный процесс над гомеопатией

В Культурном центре ЗИЛ прошло судебное заседание, на котором сотрудники журнала "Вокруг света" высказались против гомеопатической терапии и ее сторонников. Перед собравшимися выступили:

  • кандидат биологических наук, лауреат премии "Просветитель" Александр Панчин;
  • врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов;
  • научный журналист, лауреат премии "Просветитель" и автор "подсудной" статьи в журнале "Вокруг света" Ася Казанцева;
  • доктор медицинских наук, профессор НИУ-ВШЭ, президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов;
  • главный редактор журнала "Вокруг света" Сергей Апресов.

В числе сказанного было:

  • Даже в описании лекарств содержится много противоречий. Сложно понять какие примеси входят в состав, каким может быть побочный эффект. Исследователи, даже проводя честные опыты, публикуют только положительные результаты.
  • Люди подвержены симпатической магии. На две баночки наклеены этикетки: на одной – "Цианид", на другой –"Сахар". Человек, которые не знает, что сахар в обеих емкостях, баночку с "цианидом" не возьмет. Ее же мало кто возьмет из тех, кто знает, что содержимое безопасно для здоровья. Далеко не все люди станут есть шоколадку в виде какашки. Суп, налитый в супницу в виде унитаза, редкому человеку покажется более аппетитным, чем тот же суп в самой обычной тарелке. Человека можно убедить в пользе и эффективности лекарства, сказав лишь, что это проверенное средство и оно помогает.

