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11 мая 2017, 13:45

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Дмитрий Пегов сообщил о стабильной работе метро в майские праздники

Дмитрий Пегов сообщил о стабильной работе метро в майские праздники

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Начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов сообщил о стабильной работе метро в майские праздники, передает телеканал "Москва 24". Он напомнил, что из-за парада и массовых шествий в центре столицы были закрыты некоторые станции. При этом, несмотря на ненастную погоду, был плотный пассажиропоток. Никаких сбоев и накладок не произошло.

Для обеспечения безопасности пассажиров были приняты дополнительные меры. Также Дмитрий Пегов напомнил, что 15 мая подземка будет отмечать день рождения. К этой дате приурочено историческое шоу. Оно состоится на станциях Сокольнической линии.

В день рождения подземки пассажиров ждут подарки. На стойках "Живое общение" людям будут раздавать сувенирную продукцию в честь 82-летия московского метрополитена. Также будет выпущен тематический билет "Единый", который можно будет приобрести во всех кассах метро.
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