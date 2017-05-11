Начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов сообщил о стабильной работе метро в майские праздники, передает телеканал "Москва 24". Он напомнил, что из-за парада и массовых шествий в центре столицы были закрыты некоторые станции. При этом, несмотря на ненастную погоду, был плотный пассажиропоток. Никаких сбоев и накладок не произошло.

Для обеспечения безопасности пассажиров были приняты дополнительные меры. Также Дмитрий Пегов напомнил, что 15 мая подземка будет отмечать день рождения. К этой дате приурочено историческое шоу. Оно состоится на станциях Сокольнической линии.

В день рождения подземки пассажиров ждут подарки. На стойках "Живое общение" людям будут раздавать сувенирную продукцию в честь 82-летия московского метрополитена. Также будет выпущен тематический билет "Единый", который можно будет приобрести во всех кассах метро.