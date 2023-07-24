Собянин обсудил с депутатами ГД развитие онкологической помощи в Москве

Сергей Собянин вместе с председателем Госудумы Вячеславом Володиным и группой депутатов осмотрел новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов. Они обсудили внедрение нового стандарта онкологической помощи в Москве.

Ускорить и упростить процесс терапии для онкопациентов – такие задачи ставят перед собой специалисты в Москве. В данный момент столичные клиники принимают, в том числе, жителей других регионов. Это стало возможным благодаря новому стандарту онкопомощи, который утвердили в 2019 году.

Кроме того, в столице обновляют и строят специализированные медцентры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.