Новости последнего часа: Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве столичных парков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Несколько крупных парков и природных территорий Москвы приведут в порядок в 2022 году. Благоустроят Щукинский парк со Всехсвятской рощей и еще два участка будущего парка "Яуза". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ситуация с поставками лекарств в Россию стабильная, отказов зарубежных поставщиков нет. Об этом Росздравнадзор сообщил в своем официальном телеграм-канале.

"ВТБ" не планирует вводить комиссию на валютные счета физлиц, заявил зампред правления банка Анатолий Печатников