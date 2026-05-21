Собянин: городские службы Москвы внедряют разработки столичных специалистов

На станциях водоподготовки Мосводоканала внедрили высокочувствительное оборудование для экспресс-анализа воды. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

Система способна распознавать более 15 тысяч химических соединений, а производит ее московская компания.

Для коммунальных служб также закупили новую спецтехнику на базе "КамАЗа". Машины оснащены автоматизированными системами очистки канализации, благодаря чему сотрудникам не нужно спускаться в колодцы.

