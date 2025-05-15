Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля "Спасская башня"

17-й военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 22 по 31 августа. Его проведение поддержал Сергей Собянин.

Ожидается, что в мероприятии примут участие 1,5 тысячи музыкантов из 20 коллективов разных стран мира. В 2025 году фестиваль посвятят 80-летию победы в Великой Отечественной войне. По традиции основным местом проведения станет Красная площадь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.