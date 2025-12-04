Собянин: новый городской вокзал откроют в Москве

В Москве скоро откроют новый городской вокзал, который станет одним из крупнейших транспортных хабов столицы. Основные работы на Петровско-Разумовской завершат до Нового года, сообщил Сергей Собянин.

На вокзале можно будет совершать пересадки между МЦД-1, МЦД-3, двумя линиями метро и наземным транспортом. Параллельно идет проектирование участка Сокольнической линии метро для продления ее на север.

