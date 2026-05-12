Столичные врачи могут быстро узнать историю болезни пациента благодаря новым технологиям

В Москве появилась возможность вносить показатели здоровья в электронную медицинскую карту с помощью ассистента на базе искусственного интеллекта. Благодаря новым технологиям врач может быстро узнать историю болезни и лучше подготовиться к приему пациента.

Первой в России использование искусственного интеллекта в медицине начала Москва. В единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) содержится более 25 миллионов электронных карт. В прошлом году к ним обращались более 660 миллионов раз, что в 1,5 раза чаще, чем годом ранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.