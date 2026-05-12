Показатели здоровья можно внести в электронную карту с помощью ИИ в Москве

В Москве продолжают развивать цифровое здравоохранение и сервисы с искусственным интеллектом. Жители столицы могут вносить показатели здоровья в электронную медицинскую карту с помощью ИИ-ассистента. Вся информация о пациенте хранится в единой системе и доступна врачу во время приема.

Технологии искусственного интеллекта помогают медикам быстрее анализировать результаты исследований. Система автоматически разделяет данные на нормальные показатели и случаи, требующие внимания специалиста. Врач в обязательном порядке проверяет все отклонения, а ИИ может самостоятельно формировать записи по нормальным результатам.

