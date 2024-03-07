Выставка американской художницы Кристи Липпайр открылась в ЦТИ "Фабрика"

В преддверии Международного женского дня в Центре творческих индустрий "Фабрика" открылась персональная выставка американской художницы Кристи Липпайр. Пять лет назад Кристи Липпайр увидела работы художницы Варвары Степановой, которые и подтолкнули к созданию нового проекта. Выставка работает до 18 апреля.

Чем интересна новая выставка? Что еще объединяет художницу из Лос-Анджелеса и представительницу советского авангарда Варвару Степанову? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.