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Новости

07 марта, 15:00

Культура

Выставка американской художницы Кристи Липпайр открылась в ЦТИ "Фабрика"

Выставка американской художницы Кристи Липпайр открылась в ЦТИ "Фабрика"

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В галерее ARTSTORY открылась выставка, посвященная сатирику Михаилу Жванецкому

"Сити": столичные выставки, на которые можно сходить в течение весны

В преддверии Международного женского дня в Центре творческих индустрий "Фабрика" открылась персональная выставка американской художницы Кристи Липпайр. Пять лет назад Кристи Липпайр увидела работы художницы Варвары Степановой, которые и подтолкнули к созданию нового проекта. Выставка работает до 18 апреля.

Чем интересна новая выставка? Что еще объединяет художницу из Лос-Анджелеса и представительницу советского авангарда Варвару Степанову? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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