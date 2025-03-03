В Москве прошла премьера фильма о советской фигуристке Ирине Родниной

В кинотеатре "Октябрь" показали биографическую драму "Роднина". Фильм рассказывает историю легендарной советской фигуристки Ирины Родниной – трехкратной олимпийской чемпионки и многократной победительницы чемпионатов мира и Европы. Главную роль исполнила Владислава Самохина, для которой эта работа стала первой крупной в карьере.

Съемки проходили в Первоуральске, Екатеринбурге и Москве. Сцены соревнований воссоздавали с помощью компьютерной графики, а костюмы советской сборной подкрашивали вручную. Режиссером картины выступил Константин Статский, известный по сериалам "Мажор" и "Полярный".

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