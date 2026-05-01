Российский мультфильм "Грузовички" начали показывать в кинотеатрах Москвы

Российский мультфильм "Грузовички" стартовал в кинотеатрах Москвы. Мультфильм рассказывает о приключениях четырехколесной семьи.

По сюжету грузовичок Саня всю жизнь провел в карьере с родителями, но попадает в большой город, где находит друзей и первую любовь.

Режиссер Дмитрий Грачев отметил, что технологии для мультфильма придумывали заново, что-то взяли из игровой индустрии и классической анимации.

