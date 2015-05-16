В одной из поликлиник Санкт-Петербурга избили ветерана ВОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия в отношении пожилой женщины. Проверку начали после того, как СМИ сообщили, что в одной из поликлиник Санкт-Петербурга избили ветерана Великой Отечественной Войны. Как рассказала сама пенсионерка, персонал больницы отказался выдать ей амбулаторную карту, она решила забрать документы самостоятельно, после чего и разгорелся скандал с рукоприкладством. По словам пациентки, ее повалили на пол, выкрутили руки и несколько раз ударили по голове.



Сам инцидент произошел 12 мая в поликлинике №100 Санкт-Петербурга. По сообщению Следственного комитета, участница скандала - бывшая узница фашистских лагерей 1937 года рождения. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства Главного следственного управления. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

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