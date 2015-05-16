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16 мая 2015, 09:07

Происшествия

В одной из поликлиник Санкт-Петербурга избили ветерана ВОВ

В одной из поликлиник Санкт-Петербурга избили ветерана ВОВ

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия в отношении пожилой женщины. Проверку начали после того, как СМИ сообщили, что в одной из поликлиник Санкт-Петербурга избили ветерана Великой Отечественной Войны. Как рассказала сама пенсионерка, персонал больницы отказался выдать ей амбулаторную карту, она решила забрать документы самостоятельно, после чего и разгорелся скандал с рукоприкладством. По словам пациентки, ее повалили на пол, выкрутили руки и несколько раз ударили по голове.

Сам инцидент произошел 12 мая в поликлинике №100 Санкт-Петербурга. По сообщению Следственного комитета, участница скандала - бывшая узница фашистских лагерей 1937 года рождения. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства Главного следственного управления. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
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