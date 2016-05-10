Форма поиска по сайту

10 мая 2016, 10:45

Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в организации проституции

Столичная полиция задержала подозреваемого в организации притона для занятия проституцией на северо-западе Москвы, передает телеканал "Москва 24". Салон находился в жилом здании на Второй Лыковской улице. Во время проведенного там обыска полицейские обнаружили журналы для учета клиентов и распределения денег, а также графики работы сотрудников, рекламные материалы и контрацептивы. Помещения дома были переоборудованы для оказания интимных услуг, а на цокольных этажах располагались комнаты, где предположительно проживали работники салона.

Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Также полицейские устанавливают всех причастных к организации и работе притона.
