Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября 2016, 19:45

Социальная сфера

Подведены итоги конкурса "Московская супербабушка"

Подведены итоги конкурса "Московская супербабушка"

"Это наш город": Как проходил конкурс циркового искусства

Конкурс "ТЭФИ-регион" отметил юбилей

Чемпионат "Абилимпикс" стартовал в столице

Конкурс "Московские мастера" прошел в столице

Конкурс по маневрированию на пожарной машине прошел в Москве

Москвичи голосуют за лучшую фотографию столицы

Регистрация кандидатов на выборы в Госдуму завершится 13 августа

400 летних веранд с интересным дизайном могут появиться в Москве

Под Петербургом завершились соревнования "Школа безопасности"

Финал общегородского конкурса "Московская супербабушка" состоялся во вторник. Одним из главных требований для участниц был зрелый возраст. Побороться за почетное звание могли исключительно пенсионерки. Им пришлось блеснуть не только знаниями, но и чувством юмором. Особенно зрелищной оказалась финальная часть – дефиле в вечерних платьях, передает телеканал "Москва 24".

"Для нас этот проект очень важен потому, что в Москве проходит программа "Активного долголетия", и мы стараемся сделать в городе все, для того, чтобы пожилые люди не просто сидели на лавочках, в госпиталях или в пансионатах, а принимали активное участие в жизни нашего города. Этот проект направлен именно на это", – рассказал руководитель департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.

Конкурс "Московская супербабушка" прошел уже в шестой раз. Участие в нем приняли сотни столичных пенсионерок.
конкурсы новости Владимир Петросян финал социальная сфера Мария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика