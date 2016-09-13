Подведены итоги конкурса "Московская супербабушка"

Финал общегородского конкурса "Московская супербабушка" состоялся во вторник. Одним из главных требований для участниц был зрелый возраст. Побороться за почетное звание могли исключительно пенсионерки. Им пришлось блеснуть не только знаниями, но и чувством юмором. Особенно зрелищной оказалась финальная часть – дефиле в вечерних платьях, передает телеканал "Москва 24".

"Для нас этот проект очень важен потому, что в Москве проходит программа "Активного долголетия", и мы стараемся сделать в городе все, для того, чтобы пожилые люди не просто сидели на лавочках, в госпиталях или в пансионатах, а принимали активное участие в жизни нашего города. Этот проект направлен именно на это", – рассказал руководитель департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.

Конкурс "Московская супербабушка" прошел уже в шестой раз. Участие в нем приняли сотни столичных пенсионерок.