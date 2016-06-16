На московских кладбищах появилась новая система навигации

На Донском и Ваганьковском кладбищах появилась новая система навигации, сообщает портал mos.ru. Информационные стелы в виде раскрытой книги установлены недалеко от входа. На них есть подробная карта некрополя с указанием колумбариев, административных зданий, торговых точек, мемориалов, а также телефона горячей линии. В июле планируется завершить установку навигационных знаков и указателей на Троекуровском кладбище, а до конца года и на Перепечинском кладбище. В дальнейшем навигационная система появится в других некрополях города.