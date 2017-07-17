ФСИН направит в суд заключение о состоянии здоровья Мамаева

ФСИН России направит в суд заключение о состоянии инвалида-колясочника уже сегодня. Медицинская комиссия обследовала Антона Мамаева. Суд должен решить, может ли он отбывать наказание по состоянию здоровья. У него редкое заболевание, в результате которого атрофированы все мышцы.

За организацию разбойного нападения Мамаева приговорили к четырем с половиной годам колонии, а его сообщнику дали три года. Инвалида могут освободить из мест заключения при наличии тяжелого заболевания, перечь которых определен законом. Подробнее об этом – в сюжете телеканала "Москва 24".