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17 июля 2017, 17:15

Происшествия

ФСИН направит в суд заключение о состоянии здоровья Мамаева

ФСИН направит в суд заключение о состоянии здоровья Мамаева

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ФСИН России направит в суд заключение о состоянии инвалида-колясочника уже сегодня. Медицинская комиссия обследовала Антона Мамаева. Суд должен решить, может ли он отбывать наказание по состоянию здоровья. У него редкое заболевание, в результате которого атрофированы все мышцы.

За организацию разбойного нападения Мамаева приговорили к четырем с половиной годам колонии, а его сообщнику дали три года. Инвалида могут освободить из мест заключения при наличии тяжелого заболевания, перечь которых определен законом. Подробнее об этом – в сюжете телеканала "Москва 24".
инвалиды суды новости Полина Соловьева Антон Мамаев
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