Следствие допрашивает свидетелей инцидента в храме в Сокольниках

Следствие допрашивает свидетелей инцидента в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на улице Матросская Тишина. Там 41-летний мужчина бросил кирпич в иконостас, в результате чего были повреждены три иконы. Прихожане задержали нарушителя еще до приезда полиции. Им оказался гражданин без определенного места жительства. Экспертиза показала, что мужчина был сильно пьян. По факту инцидента возбуждено по статье "хулиганство", если дебошира признают виновным, ему грозит до 7 лет тюрьмы.