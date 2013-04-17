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Новости

17 апреля 2013, 08:50

"Динамо" сыграет шестой матч финальной серии на Кубок Гагарина

"Динамо" сыграет шестой матч финальной серии на Кубок Гагарина

"Трактор" обыграл "Динамо" в пятом матче серии Кубка Гагарина

Московское "Динамо" сегодня может выиграть Кубок Гагарина

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Московское "Динамо" стало первым финалистом Кубка Гагарина

Московский хоккейный клуб "Динамо" 17 апреля сыграет шестой матч финальной серии Кубка Гагарина. Матч состоится на льду соперника - челябинского "Трактора". Сейчас счет 3:2 в пользу московского клуба. Если сегодня бело-голубые одержат победу, они станут лучшей командой континентальной лиги - второй год подряд. Встреча начнется в 17:00. Букмекеры считают фаворитами челябинских хоккеистов, на их победу принимаются ставки с коэффициентом 2,5. Шансы на победу "Динамо" оцениваются примерно как один к трем.
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