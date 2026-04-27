В Москве отреставрировали уникальную церковнослужебную книгу

Уникальная церковнослужебная книга попала в руки московских реставраторов. Общая минея была отпечатана в Почаевской лавре – ее страницы помнят руки священников и паломников начала XIX века.

Реставраторы разобрали книгу на 250 отдельных листов, вручную убирали старый клей, смывали воск и грязь. Листы промывали в проточной, а затем в дистиллированной воде. Утраты восполняли на вакуумном столе, подбирая бумагу в цвет и по составу

