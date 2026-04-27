27 апреля, 11:30
Соцучреждения Москвы перейдут на особый график работы в майские праздники
Социальные учреждения Москвы в майские праздники перейдут на особый график работы. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Центры "Мои документы" не будут принимать посетителей 1 и 9 мая. В остальные дни график будет обычным. Поликлиники будут работать в сокращенном режиме. Изменения коснутся также графиков работы центров занятости населения, ЗАГСов, ветклиник.
