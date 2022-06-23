Москвичи открыли купальный сезон

Москвичи уже открыли купальный сезон, причем некоторые решили искупаться в самом центре города – на Чистых прудах. Вероятно, к выходным, когда температура поднимется до плюс 30, желающих охладиться станет только больше.

Столичные власти советуют купаться в специально отведенных местах. В этом году их стало еще больше. Спасатели подготовили 13 пляжей с зоной для купания, всего же мест для отдыха в городе – 139. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.