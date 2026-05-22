Новости Москвы: этнографическую деревню благоустроят в Бибиреве

Благоустройство этнографической деревни Бибирево идет на северо-востоке столицы. Там обновят сцену и детские площадки с качелями. Территорию украсят новые цветники и клумбы. В парке можно посмотреть, как работает мельница, представить, как были расположены крестьянские избы, а также поиграть на одной из спортивных площадок.

Вафельную разметку нанесли на пересечении Мясницкой улицы с площадью Мясницкие ворота. Желтая сетка предупреждает водителя о том, что если за перекрестком образовался затор, выезжать нельзя. За остановку там могут оштрафовать. Благодаря такой разметке движение становится на 15−20% быстрее.

