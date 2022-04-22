Новый пешеходный мост через Яузу открыли в столице

В Москве открылся пешеходный мост, связавший Рубцовскую и Семеновскую набережные. Он стал 60-м по счету мостом через реку Яузу.

Новый мост является частью транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.