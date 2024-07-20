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20 июля, 18:30

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Фигуристка Ирина Слуцкая стала гостьей "Большого семейного дня"

Фигуристка Ирина Слуцкая стала гостьей "Большого семейного дня"

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В Едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей состоялся традиционный "Большой семейный день", в предпоследнюю субботу июля его особенными гостями стали легенда фигурного катания Ирина Слуцкая и известный журналист и депутат Московской городской думы Андрей Медведев.

Уникальный Центр поддержки уже второй год помогает в реабилитации ветеранов СВО. Такие мероприятия для солдат и их семей пользуются большой популярностью.

Также в учреждении бойцам помогают с обучением, поиском работы и реабилитацией. Оформляют льготы и пособия, оказывают психологическую и юридическую помощь. Все услуги здесь можно получить без проволочек и комплексно.

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городвидеоЕкатерина Фоменко
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