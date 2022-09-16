Отопление в жилых домах Москвы начнут включать 18 сентября

С 18 сентября в Москве начнут подключать отопление в жилых домах. Специалисты предупредили, что на это потребуется время. Эксперты отмечают, что все тепловые системы должны прогреваться постепенно, на это уйдет до пяти дней.

Чтобы избежать аварий, нужно начать с проверки внутридомовых систем отопления. Необходимо убрать воздушные пробки, обеспечить правильное распределение теплоносителя по стоякам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.