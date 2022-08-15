Пять путепроводов отремонтировали на западе Москвы – Бирюков

В Москве отремонтировали пять путепроводов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Все они находятся на западе столицы. Работы проходили в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Дорожное полотно обновили на Кунцевском, Парковом, Багратионовском, Пионерском и Филевском путепроводах. Всего рабочие заменили 3,5 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части и привели в порядок тротуары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.